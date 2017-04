Primarie Pd, polemica a Gela e Nardò: voto annullato

Voto annullato a Gela, a Nardò sospeso. In Calabria e in Puglia esplode la polemica ai gazebo del Pd: nell'unico seggio di Gela a scatenare le proteste è stata la consegna da parte di alcuni attivisti di un pacchetto di schede già votate. Alla fine sono intervenuti i carabinieri e il Pd nazionale ha deciso di annullare il voto. A Nardò, in provincia di Lecce, un seggio invece è stato aperto in ritardo per mancanza di scrutatori, poi sarebbero state segnalate irregolarità: il sindaco della città, secondo fonti dem, avrebbe portato a votare 1.500 elettori, prevalentemente di destra.