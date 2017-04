Berlusconi ha vinto le primarie del Pd

A un quarto di secolo dalla sua discesa in politica il protagonista dell’arco costituzionale è sempre lui: Silvio Berlusconi. In molti si chiedono chi vincerà la corsa alla segreteria del Pd: l’ha già il Cavaliere nazionale, oggetto del desiderio e al tempo stesso del contendere dei tre candidati al vertice. C’è chi si vuole alleare con lui (e lo dice), chi vuole che non si allei con quell’altro, ma magari ci si alleerebbe lui (però non lo dice).

Orlando, nel confronto tv dell’altra sera l’ha sbattuto in faccia al suo fu premier: «Ma non è che poi fai le larghe intese con Berlusconi?», ha chiesto. «Non sono in grado di escludere le larghe intese se ci sarà il proporzionale», ha risposto Renzi, in un battibecco co- me tra due ragazzine con una cotta per lo stesso ragazzo che non si fila nessuna delle due. E la lite è tracimata nella giornata di ieri: «Se sarò segretario - ha minacciato Orlando - proporrò un referendum tra gli iscritti del Pd per decidere se vogliamo l’alleanza con Berlusconi o con Pisapia». E parte subito la campagna referendaria. «Il presunto derby tra Berlusconi e Pisapia è...

