Pressing di Mattarella, la legge elettorale va alla Camera il 29 maggio

La riforma della legge elettorale sarà esaminata dall'Aula della Camera a partire dal 29 maggio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La presidente Laura Boldrini ha fatto appello ai gruppi perché "l'esame del testo si concluda in tempo utile in commissione". Contestualmente è stato deciso che dallo stesso giorno Montecitorio esaminerà la manovra economica.

Prima della capigruppo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva incontrato al Quirinale il presidente del Senato, Pietro Grasso, e la presidente della Camera Laura Boldrini, sottolineando l'esigenza che il Parlamento provveda sollecitamente al compimento della nuova normativa in materia elettorale per il Senato, e l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale per la Camera.