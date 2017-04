Crolla l'ultima bugia di Gianfranco Fini

Alla fine le verità non dette, piano piano, vengono a galla. Ospite de L' Arena sui Raiuno, l' avvocato di Gianfranco Fini Michele Sarno ha ammesso che l'allora presidente della Camera aveva lasciato i suoi incarichi istituzionali per accompagnare la moglie Elisabetta Tulliani a Montecarlo a seguire i lavori di ristrutturazione dell' appartamento che il cognato, Giancarlo Tulliani, aveva acquistato da An tramite due offshore riconducibili ai fratelli Tulliani e coi soldi del re delle slot Francesco Corallo, accusato di associazione a delinquere finalizzata al peculato, al riciclaggio e alla sottrazione fraudolenta delle imposte.

Fini finora ha sempre negato. L'ha fatto anche quando, nei giorni "caldi" dello scandalo, più di un testimone disse al nostro direttore Gian Marco Chiocci (all' epoca inviato per Il Giornale) di aver visto l' ex leader di An aggirarsi per le strade di Montecarlo. Tra questi c' era l' immobiliarista Luciano Garzelli, incaricato dai fratelli Tulliani di seguire il restyling: «Il signor Tulliani mi chiamò da Roma, era inizio luglio (2010, ndr), mi disse che il presidente Fini con la sua compagna erano stati nell'appartamento il giorno prima e che per una perdita d'acqua il parquet si era sollevato». La conferma viene dalla stampa di una mail del 19 ottobre 2010, inviata da Garzelli al legale di Tulliani, trovata...

