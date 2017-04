Forza Italia e Lega litigano per 5 agnelli

Si sono divisi sul ruolo dell'Europa. Hanno polemizzato sulla "clausola anti inciucio". Non si trovano d' accordo sulla leadership del centrodestra. Sono agli antipodi sulle primarie. E ora, come se non bastasse, litigano pure su cinque graziosi agnellini. Il video di Berlusconi mentre allatta col biberon un cucciolo di pecora (si chiama "Fiocco di neve" ed è nato dieci giorni fa) ha fatto infuriare la Lega.

Agli esponenti del Carroccio non va giù la scelta vegana del Cavaliere che ha aderito alla campagna «A Pasqua scegli la vita, scegli veg» della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente presieduta dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla. Il capogruppo al Senato della Lega, Gian Marco Centinaio, non riesce a crederci: «Dispiace vedere Berlusconi a sostegno di campagne pseudo vegane che rischiano solo di danneggiare un settore di qualità e fondamentale dal punto di vista economico come quello della carne». Eppure l' amore di Silvio per gli animali non è certo una novità. Poco tempo fa era stata la stessa Brambilla ha svelare che Berlusconi possiede 21 cani. Adesso, dopo Dudù, Dudina e Trilly, la nuova passione è quella per gli agnelli. Ne ha già adottati cinque. Quattro femmine e il piccolo Fiocco di neve che da qualche giorno scorrazzano felici sul prato di Villa San Martino. «Erano destinati a diventare pranzo di Pasqua e Berlusconi li ha salvati...

