Così la Cisl "insabbia" lo scandalo

Gli elementi di denuncia sono stati provati e in parte riconosciuti. Ma il tempo per emettere una sentenza di condanna è scaduto (sono passati più di 60 giorni dagli eventi contestati). Così la bomba sul mega scandalo in Cisl viene disinnescata dal sindacato ricorrendo alla burocrazia: il ricorso presentato da Lina Lucci (ex segretario della Cisl Campania) contro Pietro Cerrito (attuale presidente del Caf Nazionale) è tecnicamente "improcedibile". Ovvero non si può emettere un giudizio. Finisce così, senza vincitori né vinti, alla maniera di Ponzio Pilato, la querelle tra i due dirigenti Cisl entrati in conflitto per una serie di presunti comportamenti non attribuibili alla funzione sindacale messi in atto da Cerrito. In particolare lo stesso, secondo la Lucci, avrebbe...

