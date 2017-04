Non pagheremo più la polizza ai deputati

"I cittadini non pagheranno più la scandalosa assicurazione dei deputati. Ce l'abbiamo fatta! Una vittoria a 5 stelle". Usa toni trionfalistici Riccardo Fraccaro, deputato del MoVimento 5 Stelle, per svelare dal blog di Beppe Grillo, la decisione dell'Ufficio di presidenza della Camera di cancellare la voce in bilancio che con i soldi pubblici - 350mila euro l'anno - finanziava l'assicura- zione degli onorevoli. Lo scandalo era venuto alla luce proprio un anno fa grazie allo scoop di Alberto Di Majo de Il Tempo.

Era il primo aprile 2016 e, benché la notizia avesse tutta l'aria di essere il più classico dei "pesce d'aprile", la realtà era proprio quella descritta da questo giornale. "Onorevoli assicurati. A spese nostre" titolava Il Tempo. Spiegando come la polizza sottoscritta per i deputati...

