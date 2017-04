"L'azione di questa notte si è sviluppata nella base aerea da cui erano partiti gli attacchi con uso di armi chimiche nei giorni scorsi. Contro un crimine di guerra il cui responsabile è il regime di Assad". Il premier Paolo Gentiloni parla nella sala stampa di Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri e schiera l'Italia al fianco dell'America ma chiede anche il riavvio di un dialogo internazionale intorno a Mosca e Washington. Il presidente del Consiglio sottolinea che "gli Stati Uniti hanno definito la loro azione come puntuale e limitata e non come una tappa di una escalation militare".

L'intervento del ministro degli Esteri Angelino Alfano viene preceduto da una nota ufficiale della Farnesina: "L'Italia comprende le ragioni di un'azione militare Usa proporzionata nei tempi e nei modi, quale risposta a un inaccettabile senso di impunità nonché quale segnale di deterrenza verso i rischi di ulteriori impieghi di armi chimiche da parte di Assad, oltre a quelli già accertati dall'Onu".