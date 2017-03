Tensione a Napoli con i centri sociali in piazza per impedire al segretario della Lega, Matteo Salvini, di parlare alla Mostra d'Oltremare. Il corteo è iniziato alle 14, una contromanifestazione per dire "no" a un "personaggio e a quel che rappresenta anche simbolicamente rispetto alla storia della discriminazione interna in questo paese".

A protestare sono circa duemila antagoisti. Tra loro c'è anche una ruspa, a cui hanno attaccato un fac-simile gigante del foglio di via preparato per Salvin. Alcuni sono vestiti di nero con felpe con cappuccio. Sostenitore dei manifestanti è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. In corteo ci sono anche la moglie del primo cittadino, Maria Teresa Dolce, e l'assessore per i giovani, Alessandra Clemente.

Il leader del Carroccio ha replicato così ai contestatori su Facebook: "I bravi ragazzi dei centri a-sociali di Napoli hanno annunciato che mi daranno "il foglio di via", loro "preferiscono i clandestini a Salvini". Facile fare i buoni coi soldi degli altri ... barcone per tutti. Ma mamme e papà di 'sti fenomeni dove stanno?".

Mentre il sindaco De Magistris, tiene a precisare che "nessuno ha tolto il diritto di parola al leader della Lega, a chi fa apologia del fascismo, ma non potevamo consentire che un bene in capo al Comune fosse utilizzato da Salvini. Invece si è ritenuto di far prevalere il capriccio di Salvini". Il sindaco aggiunge che Salvini era libero di tenere comizi a Napoli, ma non in luoghi riconducibili all'amministrazione della città.