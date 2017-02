Protesta taxi, la soluzione del Governo: entro 30 giorni decreto anti-abusivi

"Impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia" e rivedere la legge quadro del 1992. È l'impegno preso dal Governo stasera al termine dell'incontro con le rappresentanze dei tassisti, che per farlo si affiderà a due provvedimenti: uno schema di decreto interministeriale e uno schema di decreto legislativo delegato di riordino, "ripartendo dal testo proposto dal governo". Il tutto entro un mese. "Tali decreti - si legge in una nota del ministero - dovranno includere tutti i temi, già concordati con le categorie a suo tempo, tra cui miglioramento del sistema di programmazione e organizzazione su base territoriale, regolazione e salvaguardia del servizio pubblico, necessità di migliorare i servizi ai cittadini evoluzione tecnologica del settore, lotta all'abusivismo, migliore incontro tra domanda e offerta".