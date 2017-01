Gentiloni: "Abbiamo fatto tutto il possibile. Le dighe sono sotto controllo"

Il premier Paolo Gentiloni si è presentato in Senato per l'informativa sul terremoto e sui tragici fatti avvenuti in Abruzzo: la valanga di Rigipiano o l'incidente dell'elicottero a Campo Felice. "Credo debba venire, forte e unanime, inanzitutto un sentimento di cordoglio e di compassione per le vittime di queste difficili e per certi versi drammatiche giornate", ha detto il premier. "A tutti questi nostri concittadini va il commosso cordoglio dell'Aula del Senato", ha aggiunto sottolineando che "questi soccorritori che hanno perso la vita ieri (nell'incidente di Campo Felice, ndr) rimarranno nella nostra memoria perché sono cittadini esemplari". Sull'emergenza dei giorni scorsi il premier ha parlato di straordinaria coincidenza di fattori negativi: il maltempo e le scosse di terremoto.

"Lo Stato ha mobilitato tutte le sue energie" e "ogni sforzo è stato fatto" dopo le scosse di terremoto e le nevicate che hanno provocato morti e disagi in Abruzzo, ha detto Gentiloni che ha spiegato: "Il primo obiettivo è stato raggiungere le frazioni isolate".

Dopo le voci allarmanti di danni alla diga di Campotosto ma anche a quella di Cingoli nelle Marche, per le scosse di terremoto che continuano da questa estate il premier ha minimizzato. Ci sono state "voci incontrollate su rischi esagerati" sulle "40 dighe nell'area interessata dal sisma", perché esse "vengono verificate di prassi, d'intesa con il ministero delle Infrastrutture", ha detto Gentiloni, "ogni volta che si verifica una scossa superiore a magnitudo 4".