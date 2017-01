Il ribelle Pizzarotti sfida Grillo: "Mi ricandido sindaco di Parma"

"Ho deciso di ricandidarmi, per non lasciare un buon lavoro a metà e per rimettermi a disposizione della nostra comunità. E ora, nello stesso giorno di 5 anni fa, ci mettiamo in cammino". Il sindaco di Parma, l'ex M5s Federico Pizzarotti, annuncia su Facebook di voler correre per il secondo mandato in Comune.

Dopo aver lasciato formalmente il Movimento 5 Stelle all'inizio dello scorso ottobre, Pizzarotti, che cercherà di centrare il bis con una lista civica, pubblica un video di un minuto e mezzo sull'annuncio atteso ed ora arrivato. Il diretto interessato, che nelle immagini gira in lungo e in largo per Parma, dice di volersi ricandidare "nella città in cui sono nato e cresciuto".