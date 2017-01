Gradimento dei sindaci, Raggi in fondo alla classifica. Appendino prima

Destino opposto per le due "sindache" del MoVimento 5 Stelle più note d'Italia. Nella classifica del gradimento degli amministratori locali stilata da Ipr marketing per il Sole 24 Ore, infatti, a sbaragliare tutti è la prima cittadina di Torino Chiara Appendino. Mentre in fondo alla classifica, al penultimo posto, si trova la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il primo cittadino di Torino ha messo a segno una crescita di ben 7 punti e mezzo (7,4) rispetto al consenso ottenuto lo scorso anno, raggiungendo il 62%. Virginia Raggi, invece, ha perso circa un quarto del consenso ottenuto alle elezioni (-23,2%), scendendo al penultimo posto con il 44%.

C'è un altro sindaco eletto con i Cinquestelle ai vertici della classifica. Al terzo posto, infatti, è quotato Federico Pizzarotti, primo cittadino di Parma, che però è uscito lo scorso anno dal MoVimento.

Sempre ai vertici, al secondo posto, c'è Dario Nardella del Pd, primo cittadino di Firenze. Tra i presidenti di Regione, invece, primeggia il Veneto con Luca Zaia (Lega) al primo posto col 60% dei consensi, seguito da Enrico Rossi (Pd) che si ferma al 57%.