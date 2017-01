"Il Pd vende armi all'Isis" Un ragazzo lancia un iPad contro Speranza

"Il Pd vende le armi all'Isis" poi gli ha lanciato l'iPad addosso e si è dileguato. Così un giovane, che polizia e carabinieri stanno cercando di rintracciare, ha aggredito a Potenza il deputato del Pd Roberto Speranza durante la presentazione di un libro di Zerocalcare. "La violenza non può fermare le idee e la discussione democratica" si sfoga la vittima sul profilo Facebook poco dopo l'aggressione. "Ma purtroppo - scrive il deputato democratico - a volte la trovi anche dove non te la aspetti".

Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, subito dopo aver appreso dell'aggressione ha raggiunto telefonicamente il deputato lucano del Pd per esprimergli piena solidarietà a nome suo personale e dell'intera comunità lucana. "Non conosciamo le origini del gesto - ha affermato Pittella - ma qualsiasi tentativo di minare la libertà altrui va condannato senza alcuna esitazione. Ho invitato Speranza a continuare con maggiore convinzione e fiducia il suo prezioso lavoro da parlamentare nell'interesse generale del Paese e, in particolare, della comunità di Basilicata".