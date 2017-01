Bruxelles, Beppe Grillo e il M5S tornano nel gruppo euroscettico di Nigel Farage

Il primo amore non si scorda mai. Soprattutto quando l'amante decide che non ne vuole sapere niente di te. Così, dopo aver incassato uno schiaffo dai liberali di Guy Verhofstadt, Beppe Grillo torna tra le braccia di Nigel Farage. "Dopo i risultati della votazione - scrive sul proprio blog il leader del MoVimento 5 Stelle - è scoppiato il caso mediatico. Un intero sistema ha tremato. Io e Davide Casaleggio abbiamo avuto una Skype call con Nigel Farage, ex leader della delegazione inglese Ukip e presidente del gruppo Efdd. Abbiamo rinnovato l'accordo, rinunciando alla carica della co-presidenza che fino ad oggi è stata occupata da David Borrelli. Fallito l'accordo con il gruppo ALDE, abbiamo rispettato la volontà espressa dalla rete applicando la seconda scelta più votata dai certificati: rimanere nel gruppo Efdd. Smentiamo le false informazioni che circolano da ieri: le carte fatte circolare non ci appartengono, non abbiamo firmato nessun contratto con ALDE, si tratta di un elenco di punti comuni e di contrasto".