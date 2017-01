"Un attentato ci leverà dai c.....ni Pd e clandestini" Bufera su Fabrizio Bracconeri

"Sacchi!? 3" Per chi è nato alla fine degli anni '80 questa frase è legata a un nome e un volto preciso: Bruno Sacchi alias Fabrizio Bracconeri. Protagonista delle serie tv "I ragazzi della 3^ C". Sono passati 30 da quella stagione televisiva e Fabrizio, oltre ad affiancare Rita Dalla Chiesa negli appuntamenti quotidiani di Forum, si è anche concesso una fugace apparizione come candidato alle Europee del 2014 nella lista di Fratelli d'Italia.

Ed è dall'alto del suo ruolo "politico" che oggi ha pubblicato un tweet che ha scatenato un'immediata polemica.

Vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo,ma solo un attentato in Italia ci leverà dai coglioni PD E CLANDESTINI...poi la rivolta — Fabrizio Bracconeri (@FabriBracco64) 7 gennaio 2017

Immediata, e scontata, la reazione degli esponenti del Pd. Bracconeri, a questo punto, ha provato a spiegare il suo pensiero.

Non lo dico io ...prendetevela con lui https://t.co/5LlgEGX7b1 — Fabrizio Bracconeri (@FabriBracco64) 7 gennaio 2017