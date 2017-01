Bocciato il piano di riforma della Rai, Carlo Verdelli si dimette

Doveva essere l'uomo del rinnovamento. Capace di riformare finalmente la Rai. Invece Carlo Verdelli, non ce l'ha fatta. E alla fine ha deciso di togliere il disturbo. Il suo piano, presentato durante alla riunione informale del Cda di Viale Mazzini, non è stato tecnicamente bocciato (non ci sono stati voti) ma di certo è stato pesantemente emendato. E ora, sulla base delle critiche avanzate dai consiglieri alla proposta di rinnovo del sistema delle news, toccherà al direttore generale Antonio Campo Dall'Orto mettere a punto un documento alternativo.

Quello che è certo è che Verdelli non sarà della partita. "Mi sono dimesso - riferisce parlando con l'Agi -, sto preparando la lettera, molto breve, con cui comunico la mia decisione al direttore generale. Non posso continuare a lavorare a qualcosa e in una realtà dove il mio sforzo non trova riscontri. Nella mia vita se c'è una cosa certa è la coerenza, l'onestà intellettuale".