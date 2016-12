Caso Maugeri, Roberto Formigoni condannato a 6 anni

Sentenze che arrivano, sentenze che vanno. Ormai non passa giorno senza che un politico venga condannato o arrestato. Vicende nuove, vicende vecchie poco importa. Ad esempio l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, oggi senatore di Ncd, è stato condannato a 6 anni di carcere nel processo sul caso Maugeri e San Raffaele.

A deciderlo la decima sezione penale del Tribunale. Formigoni era imputato per associazione per delinquere e corruzione con altre 9 persone. Per lui i giudici della decima sezione del Tribunale penale di Milano, oltre alla condanna, hanno anche deciso l'interdizione per 6 anni dai pubblici uffici. L'ex numero uno del Pirellone è stato anche condannato, in solido con Pierangelo Daccò e l'ex assessore Antonio Simone, a versare una provvisionale complessiva alla Regione Lombardia di 3 milioni di euro.