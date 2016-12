Ecco Matteo Renzi versione cittadino al supermercato col carrello della spesa

Un Matteo Renzi in versione "privato cittadino". È quello intercettato dall'obiettivo di Chi. Nella foto pubblicata sul numero in edicola l'ex presidente del Consiglio è stato immortalato al supermercato col carrello, fermo davanti allo scaffale dei detersivi. Che stia cercando un modo efficace per lavare via la sconfitta del 4 dicembre? Una macchia indelebile per un vincente nato come lui.