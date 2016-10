Welfare, ai migranti va l’88% dei soldi comunali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Oltre l'80% della spesa sociale per l'assegno del diritto allo studio destinata agli stranieri e solo il 12% agli italiani. A Montevarchi, cittadina del Valdarno in provincia di Arezzo (che ha dato i natali anche al ministro Maria Elena Boschi), con poco meno di 25mila abitanti, il sindaco di centrodestra Silvia Chiassai (arrivata a giugno di quest'anno dopo decenni di giunte di centrosinistra) deve fare i conti con la coperta corta del welfare e con il fenomeno crescente dell'immigrazione. A parlare sono i dati che il sindaco fornisce: nel periodo 2015-16 sotto la voce assegno per il diritto allo studio il comune toscano ha liquidato complessivamente 35.889 euro e pochi centesimi. Di questi 4.367 euro e spicci, poco più del 12%, sono andati ad italiani e poco più di 31.521 euro, il restante 88% circa, agli stranieri. Certo Montevarchi è un comune che ha una alta percentuale di migranti sulla propria popolazione complessiva. I dati, aggiornati alla fine di settembre di quest'anno, contano su una popolazione di residenti di 24.388 persone, 2772 cittadini extracomunitari e 910 comunitari. Sommandoli si arriva a 3682, una percentuale sul totale dei residenti di oltre il 15%. Un altro dato esponenziale poi che colpisce, nella crescita dell'immigrazione, riguarda le acquisizioni di cittadinanza italiana. Erano 63 nel 2011, 94 nel 2012, 202 nel 2013, 226 nel 2014, 267 nel 2015, 291 al 6 luglio di quest'anno e 354 al 19 settembre, sempre di quest'anno.

«I dati forniti - spiega la Chiassai a Il Tempo - sono quelli relativi ai cittadini regolarmente residenti, per i quali è stata effettuata dichiarazione di iscrizione anagrafica». In questi giorni, con il referendum ungherese sulle quote Ue ed il braccio di ferro tra Renzi e l'Unione Europea che sui migranti non supporta abbastanza l'Italia, i dati di Montevarchi pongono il tema della difficoltà dei comuni italiani nella gestione del fenomeno migratorio. Anche per questo il piano del ministro dell'Interno Angelino Alfano, annunciato questa estate, che prevederebbe l'accoglienza di 2,5 o 3 migranti ogni 1000 abitanti nei comuni italiani che accetteranno, in cambio di un via libera a nuove assunzioni comunali e di più soldi nelle casse degli Enti locali, non sembra una buona via d'uscita. La difficoltà sta infatti non tanto nel piano in sé bensì nel fatto che molti comuni italiani, da tempo - vedi il caso di Montevarchi - hanno già fatto la loro parte nell'accoglienza dell'immigrazione e convivono ogni giorno con la necessità di far quadrare i conti senza penalizzare nessuno, né gli italiani né i cittadini stranieri. In attesa che Renzi vinca il braccio di ferro con l'Unione Europea, il sindaco Silvia Chiassai chiede «che Regione Toscana e Governo aiutino la sua città a gestire il fenomeno». E con lei è come se lo chiedessero centinaia di altri sindaci che ogni giorno fanno i conti con l'accoglienza degli stranieri e con le difficoltà degli italiani meno fortunati.

Massimiliano Lenzi