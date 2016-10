Verso il referendum

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, pubblica sui social gli ultimi sondaggi in merito al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. «Anche per il nuovo sondaggio condotto da Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) - afferma - i No sono in costante aumento, raggiungono quota 52,4 (+1% in una sola settimana)».

Poi l’ex ministro attacca gli spazi eccessivi dati alle ragioni del sì sulla televisione pubblica: «Inaccettabile comportamento Cardani che nega a Commissione Vigilanza Rai dati su sì e su no. Cosa vuole nascondere?» scrive su Brunetta attaccando il presidente Dell’AgCom, che - secondo quanto reso noto ieri mattina dal presidente della Commissione di Vigilanza della Rai, Roberto Fico - «non ha consegnato i dati sul Referendum creando così uno scontro istituzionale che non ha precedenti».

Lui. Fra.