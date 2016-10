«Sulle pensioni non dimenticate i vigili del fuoco»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Non dimenticate i vigili del fuoco nella discussione sulle pensioni. Chiediamo misure che riconoscano ai vigili del fuoco lo stesso trattamento pensionistico degli altri corpi dello stato per porre finalmente fine a 40 anni di assurda e ingiusta disparità di trattamento». È l'appello che Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del fuoco, rivolge direttamente al premier Renzi in queste settimane in cui si sta discutendo di una riforma del sistema previdenziale.

Redazione online