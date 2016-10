La nemesi della famiglia le Pen Il padre chiede i danni alla figlia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



In testa nei sondaggi, sicura di stravincere il primo turno contro socialisti e Republicains, ma non sa se potrà iniziare la campagna elettorale come si deve. È il paradosso in cui si trova Marine Le Pen, madrina del Front National e candidata identitaria per le Presidenziali di Francia di aprile-maggio prossimo. A quanto risulta, infatti, nel partito della destra francese soldi in cassa per mettere in piedi la costosa campagna che dovrà accompagnarla nella sfida per l’Eliseo non ne sono rimasti molti.

Notizia di queste ore, poi, è che a questo rischia di aggiungersi la «vendetta» del padre Jean-Marie che non solo continua a chiedere l’annullamento della sua esclusione dal movimento che ha fondato ma è pronto a chiedere due milioni di euro in quanto la sua «dignità, onore, reputazione e azione politica» ha ricevuto danni dalla querelle.

La saga dei Le Pen, insomma, continua a suon di i colpi di scena: dopo la traumatica rottura consumata tra figlia e padre a causa delle dichiarazioni «scorrettissime» di quest’ultimo sul maresciallo Petain e sulle camere a gas, non solo continua la battaglia legale, ma si rincorrono adesso le voci su un impegno dell’anziano leader in campagna elettorale con un soggetto in aperta contrapposizione alla candidatura della figlia. Se alle Regionali, poche settimane dopo la rottura, Jean-Marie Le Pen non aveva ostacolato pubblicamente il Front (e ufficiosamente aveva sostenuto la giovane Marion nella regione-roccaforte della Provenza-Alpi-Costa Azzurra), in vista delle Presidenziali il padre non ha ancora deciso: «Per il momento no», ha spiegato a chi gli ha chiesto se deciderà di appoggiare la candidata frontista, mentre le voci di una lista di candidati concorrenti a quella del Fn non si placano. Un’eventualità, questa del «nemico a destra», che non convince la Le Pen più vicina storicamente al nonno, la giovane Marion Maréchal-Le Pen che non ha apprezzato l’uscita dell’anziano leader spiegando come sia il prodotto di «calcoli politici senza avvenire».

Con o senza l’opposizione dell’anziano padre, resta però il problema dei fondi. Marine avrebbe bisogno di diversi milioni di euro per poter competere ma, come Jean Michel Dubois, uno dei responsabili dei conti in casa Fn, il partito «possiede attualmente solo quattro dei dodici milioni necessari per assicurare una campagna presidenziale come si deve». Come se non bastasse la richiesta di prestiti avanzata dal Fn a decine di istituti francesi non ha ricevuto alcun segnale positivo: segno di un ostracismo nei confronti del partito identitario che si manifesta anche in questo modo e dimostrazione, se si vuole, che il Fn non gode di grandi sostegni dall’estero (ricordiamo le polemiche sui presunti finanziamenti dalla Russia di Putin). La soluzione per Marine Le Pen non è semplice, anche se – come hanno riportato diversi quotidiani – un aiuto starebbe arrivando da “Cotelec”, la finanziaria gestita dal vecchio leone Jean-Marie che sembrerebbe disposta a donare una tranche per permettere almeno l’inizio della campagna elettorale di madame Le Pen. Un modo, anche questo, per non mettere la parola «fine» alla saga di famiglia.

Antonio Rapisarda