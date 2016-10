«Io, vincitore uscente, punto alle primarie Soltanto così riportiamo la gente a destra»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Il centrodestra non abbia paura delle primarie. Se comprimiamo la partecipazione, i populisti l’avranno vinta». Nicola Ottaviani è sindaco di Frosinone dal 2012. Qualche mese prima aveva ottenuto la candidatura trionfando proprio alle primarie, un inedito per l’allora Popolo delle Libertà. Oggi, a distanza di cinque anni, ha sorpreso tutti decidendo di sottoporsi allo stesso rito nonostante sia il sindaco uscente, il candidato naturale.

«Se non facciamo altro che parlare di meritocrazia e di cancellare le rendite di posizione, anche un sindaco uscente deve avere il coraggio di confrontarsi con l’elettorato».

«Non lo sono perché, assurdamente, si ritiene che dato che le ha fatte prima il Pd non vadano imitate. È un ragionamento di poco respiro. Se c’è qualcosa di buono io lo utilizzo anche se non ne ho il copyright. Inoltre, mi permetto di segnalare che le primarie non le ha inventate il Pd di Renzi. Le prime si tennero negli Stati Uniti, in Pennsylvania precisamente, il 9 settembre 1847. Quindi...».

«Non vuol dire che non si possa cercare di migliorarle. Le nostre, quelle del 13 novembre prossimo, saranno comunque diverse da quelle del Pd».

«I Democratici si rifugiano in regole sempre più strette e limitanti. Alle loro primarie non può correre, ad esempio, chi abbia già ricoperto incarichi elettivi per un altro partito. Noi, invece, facendole "libere" e aperte a tutti, vogliamo proprio favorire un confronto tra diverse culture politiche - senza rinunciare alla nostra - necessario per chi si candida ad amministrare».

«Certo».

«No, siamo innovativi anche in questo: se qualcuno perde le primarie e poi vuole candidarsi ugualmente o sostenere qualcun altro, è liberissimo di farlo. Saranno gli elettori a giudicare il suo comportamento».

«Finché c’era un leader in grado di imporre a tutti carisma e programmi non ce n’era bisogno. Ma ora qual è l’alternativa per risvegliare la partecipazione del nostro elettorato? E mi fa sorridere chi dice che non si possono fare perché ci sono gli infiltrati o perché ha paura di perderle: se le sue idee sono così deboli, come può candidarsi a governare il Paese?».

«Chi si candida per ottenere una delega non può tradire i deleganti. La politica talvolta è fatta di coincidenze temporali, ma non deve mai cedere al carrierismo. Chi fa da asso pigliatutto non è credibile».

«In particolare del lavoro fatto dal punto di vista culturale. Frosinone era una delle poche città d’Italia a non avere un teatro di proprietà: ora ce l’ha, con una stagione di prosa da 1.000 abbonati su 1.100 posti a sedere. Abbiamo finalmente una sede fissa dell’Accademia delle Belle Arti con 1.000 studenti che arrivano da tutte le parti del mondo. Abbiamo organizzato una kermesse estiva che ha messo in contatto i misucisti di quaranta conservatori italiani in una competizione che mette in palio una serie di borse di studio. Senza contare la delibera di cui vado più fiero».

«Quella licenziata da neoeletto, nel 2012, che ha dimezzato lo stipendio a sindaco, assessori e consiglieri utilizzando i soldi risparmiati per 400 borse di studio per studenti meritevoli e 600 soggiorni studio in città d’arte per i nostri anziani. Se lo facessero tutti i Comuni d’Italia, ci sarebbe subito un miliardo di euro da investire nel sociale».

«Si figuri se il sindaco di Frosinone può dare suggerimenti a chi amministra la Capitale. Mi limito a dire che bisogna avere sempre il coraggio di fare certe scelte. Specie quando si coinvolgono i privati in determinati progetti, senza ovviamente commettere reati. Una commistione, quella tra risorse pubbliche e private, ormai imprescindibile se i Comuni vogliono realizzare opere ambiziose senza subire la lentezza della macchina amministrativa o la penuria di risorse. Basti vedere quello che abbiamo fatto col nuovo stadio, che sarà pronto a gennaio».

«Penso a quanto accaduto con le Olimpiadi. I sindaci devono dare risposte ai cittadini. Se i cittadini chiedono lavoro, l’unico strumento per attivare questa leva è puntare su infrastrutture e urbanistica. Se però, per timore dei contatti con i privati - o di non saper governare questo processo - si rinuncia a qualsiasi operazione, non si fa un buon servizio alla comunità».

Carlantonio Solimene