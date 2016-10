Da Rieti a Latina, quando il confronto fa flop

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Centrodestra e primarie, cronaca di un rapporto tormentato. O forse mai cominciato, se si escludono alcune eccezioni a livello locale. Talvolta, peraltro, persino virtuose.

Il caso più emblematico è stato quello delle ultime elezioni per Roma Capitale, laddove l’area alternativa a sinistra e grillini si era presentata ai nastri di partenza con una pletora di candidati che se non bastava a formare una squadra di calcio, ci si avvicinava molto. Poi, con l’avvicinarsi delle urne, è andato in scena un parziale processo di ricomposizione, con i vari Storace e Bertolaso che si sono ritirati dalla corsa per appoggiare Alfio Marchini. Contro quest’ultimo, però, è rimasta in campo Giorgia Meloni. Per settimane da una parte e dall’altra si sono alzati appelli - sinceri o meno - per far svolgere le primarie e uscire dal vicolo cieco in cui il centrodestra si era infilato. Conclusione: in quelle settimane convulse si è fatto un po’ di tutto - dalle «gazebarie» leghiste alle «bertolasarie» di Forza Italia - senza celebrare le primarie vere e proprie. Con gli esiti che furono sotto gli occhi di tutti.

Certo, le primarie non sono la panacea di tutti i mali. Basti vedere quello che è successo nella stessa tornata elettorale a Latina. Dove le consultazioni del centrodestra si sono svolte regolarmente e le ha vinte il meloniano Nicola Calandrini. Peccato che al primo turno «ufficiale» ci fossero comunque almeno altri tre candidati ascrivibili al centrodestra, tra Forza Italia, storaciani e CasaPound. Così Calandrini è stato costretto al ballottaggio poi perso contro il civico Coletta.

L’esempio virtuoso di Nicola Ottaviani a Frosinone nel 2012, potete leggere le sue parole nell’intervista di questa pagina, fa il paio con quello opposto di Rieti, dove nello stesso anno il vincitore delle primarie Antonio Perelli fu sconfitto al ballottaggio dal candidato del centrosinistra Petrangeli. Ma a livello locale la casistica, nonostante la ritrosia del centrodestra, è comunque abbastanza ampia da poter concludere che non sono certo le primarie a determinare un successo o una sconfitta alle elezioni. O a trasformare in vincente un candidato di scarso carisma.

L’unica certezza, invece, arriva sul fronte nazionale. Silvio Berlusconi, infatti, è stato da sempre il più aspro oppositore dell’opzione popolare per la scelta del candidato premier. Talvolta, come nel 2012, è sembrato aver cambiato idea, arrivando a indicare una data per la celebrazione del confronto tra gli aspiranti leader. Salvo rimangiarsi la parola all’ultimo momento. Finora, quindi, le primarie sono servite più per celebrare rotture che per ricomporre fratture. Ne sanno qualcosa Angelino Alfano e Raffaele Fitto. Per entrambi, alla battaglia per ottenere investiture dal basso è seguita l’uscita dal partito di Berlusconi. Ma i tempi sono cambiati, i giovani Salvini e Meloni sono favorevoli e chissà se non sia ora di riaprire il dibattito.

Car. Sol.