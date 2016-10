«Con gli arrivi massicci entriamo in crisi»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Stiamo lavorando a stretto contatto con Questura e Prefettura per far fronte alla situazione che si è venuta a creare presso alcuni commissariati della Capitale, dove alcuni minorenni stranieri non accompagnati rimangono per più ore prima di trovare una sistemazione adeguata presso comunità che possano accoglierli. Questo si verifica quando gli arrivi sono massicci, come lo scorso venerdì, con 29 MSNA. Il numero di MSNA attualmente presi in carico da Roma Capitale è di 1.270. Sul sistema di accoglienza ci stiamo impegnando dall’inizio della consiliatura in sinergia con altre realtà del territorio: chiediamo una permanente interlocuzione con il Governo, al fine di trovare una soluzione concreta nel rispetto della dignità di ogni essere umano.

Laura Baldassarre ; * Assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale