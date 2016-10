Da Previti a Negri, via i vitalizi a 6 ex deputati condannati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



La Camera revoca il vitalizio a sei ex deputati ultraottantenni condannati a titolo definitivo per reati di particolare gravità ad oltre due anni. La decisione è stata assunta dall'Ufficio di presidenza, con la non partecipazione al voto di Simone Baldelli, che ha abbandonato la riunione e Gregorio Fontana (entrambi Forza Italia), Ferdinando Adornato e Raffaello Vignali di Ap. Il leghista Davide Caparini si è astenuto. Nessun voto contrario I sei ex deputati in questione sono Giuseppe Astone, Giuseppe Del Barone, Luigi Farace, Antonio (Toni) Negri, Cesare Previti (nella foto) e Luigi Sidoti.

La revoca dei vitalizi a sei ex deputati ultraottantenni segue la decisione già presa dall'Ufficio di presidenza di Montecitorio nel luglio del 2015 per dieci onorevoli cessati dal mandato (si trattava di Massimo Abbatangelo, Giancarlo Cito, Robinio Costi, Massimo De Carolis, Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato, Pietro Longo, Raffaele Mastrantuono, Gianstefano Milani, Gianmario Pellizzari). La posizione per chi aveva più di 80 anni all'epoca non era però stata esaminata perché al raggiungimento degli '80' viene eliminata l'iscrizione al casellario giudiziale. Gli uffici della Camera inviarono allora richiesta alla Corte di Cassazione per avere le condanne presenti negli archivi. I documenti, una volta arrivati a Montecitorio, sono stati esaminati e hanno portato all'individuazione dei sei che in base alla delibera votata nel 2015 non hanno diritto al vitalizio perchè condannati in via definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Lo scorso nove luglio l'abolizione del vitalizio fu decisa anche dal Senato per otto ex: Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, Vittorio Cecchi Gori, Pasquale Squitieri, Antonio Franco Girfatti, Vincenzo Inzerillo, Giorgio Moschetti, Franco Righetti.

Redazione online