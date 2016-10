«Agli italiani l’assegno che danno ai profughi»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Neanche morto firmo quell'accordo. E se sarò costretto, modificherò la Statuto e porterò i cittadini del mio comune a votare in un referendum se vogliono tre migranti ogni mille abitanti oppure no». A parlare, in questa intervista a Il Tempo è Fabrizio Sala, sindaco leghista di Telgate, comune della bergamasca, in Lombardia, che nel luglio 2015, più di un anno fa, con una lettera scritta ai suoi cittadini li invitava «a compilare» un modulo in modo da potersi lui «adoperare affinché lo Stato - si leggeva nel testo della lettera - si faccia carico delle tue necessità e chiedere al Governo Italiano, anche per te, lo stesso trattamento economico che viene riservato a tutte le persone richiedenti lo status di profugo, che ormai quotidianamente arrivano nelle nostre regioni». L'impegno di Sala, all'epoca, fu quello - con l'aiuto della Lega - di portare in Parlamento tutte le richieste scritte da italiani che gli arrivarono in quell'estate del 2015. Pochi mesi dopo, ad ottobre, il nostro giornale intervistò sull'iniziativa Giacomo Stucchi, senatore del Carroccio e presidente del Copasir, che stava seguendo l'iniziativa a livello nazionale. All'epoca Stucchi sottolineò la volontà di ottenere sull'argomento «un atto di indirizzo politico, una mozione parlamentare od una risoluzione condivisa anche con altri colleghi parlamentari».

Parlando in queste ore con Il Tempo Fabrizio Sala ha spiegato che «la mozione non è stata ancora calendarizzata» ma che lui non molla di un centimetro anche se in queste settimane «l'impegno politico - ha aggiunto - è sull'evitare che la Prefettura assegni dei profughi da ospitare a Telgate». Quando gli chiediamo se non esagera nella sua linea dura e se non crede di essere insensibile ad una tragedia umanitaria epocale, Sala replica che «a Telgate, nel mio comune, noi l'accoglienza la facciamo già, ogni anno accogliamo circa 50 persone tra ricongiungimenti familiari e trasferimenti di residenza. Tenga presente poi su una popolazione di poco più di 5mila abitanti, noi abbiamo quasi il 30% di residenti stranieri regolari. Quindi il nostro dovere lo facciamo, di più non possiamo». Quanto alla proposta politica sugli italiani da aiutare economicamente come se avessero lo status di profugo, il senatore Giacomo Stucchi sentito da Il Tempo ha risposto che «oggi stesso tornerà a sollecitare per verificare i tempi». L'obbiettivo politico all'epoca della proposta, così spiegava, era «anche di allargare ad altri partiti oltre a noi della Lega. Si tratta di colleghi parlamentari che ritengono prioritario far avere anche ai cittadini italiani indigenti un trattamento paritario, secondo il principio di uguaglianza previsto dalla nostra Costituzione, rispetto ai cittadini stranieri in difficoltà. Si tratta di allargare agli italiani un diritto che gli stranieri vedono riconosciuto, non di toglierlo agli immigrati. E guardi, glielo dico anche se non credo ci sia bisogno di sottolinearlo perché lo si vede giorno per giorno girando il nostro Paese, i cittadini italiani in difficoltà sono tanti».

