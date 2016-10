Sulla Muraro l’ombra lunga di Mafia Capitale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Vale più la realizzazione di un impianto del genere che costruire un palazzo». Quello dei rifiuti è un business che fa gola a molti. Avevano fiutato l’affare, prima di finire in carcere con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta «Mafia Capitale», anche Franco Panzironi e Giovanni Fiscon, rispettivamente ex amministratore delegato ed ex direttore generale di Ama, e colei che per 12 anni è stata la consulente «pigliatutto» della municipalizzata, Paola Muraro. La Procura di Roma sta indagando sui rapporti intessuti da questo trio per capire se abbiano approfittato della loro posizione di vertice all’interno dell’azienda capitolina di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, per curare interessi privati.

Spunti preziosi in questo senso arrivano da alcune conversazioni captate dai carabinieri del Ros nell’ambito dell’indagine sul «Mondo di mezzo». All’epoca, infatti, le utenze usate da Panzironi e Fiscon erano state messe sotto intercettazione per sondare i legami con la presunta associazione mafiosa guidata da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. È così che, incidentalmente, si è scoperto che i due manager pubblici avevano contatti frequenti con la Muraro e che quest’ultima solo sulla carta era una semplice consulente esterna di Ama, perché nei fatti ricopriva un ruolo quasi dirigenziale. Queste telefonate, che allora non destarono interesse negli investigatori, adesso assumono un’altra rilevanza, alla luce dell’inchiesta condotta dal pm Alberto Galanti che vede l’assessore all’Ambiente di Roma indagata per abuso d’ufficio in concorso con Fiscon, in relazione alla tipologia di alcune consulenze svolte per Ama e alla modalità con cui le sono state assegnate.

La Muraro è anche indagata per violazione delle normativa ambientali per il ruolo che ricopriva di responsabile del monitoraggio della qualità dei rifiuti in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico (Tmb) di Rocca Cencia e Salario. Dagli accertamenti del Noe sono emerse infatti irregolarità nel trattamento dei residui di lavorazione (Cdr e Fos).

In un terzo filone d’indagine la Procura sta valutando anche se l’assessore abbia commesso un abuso nel blitz in diretta streaming che ha guidato lo scorso 25 luglio nella sede dell’Ama.

Quello della dubbia commistione tra interessi pubblici e privati per la realizzazione di nuovi impianti da far gestire ad Ama, è quindi un quarto filone che potrebbe creare nuovi problemi giudiziari al trio Panzironi, Fiscon, Muraro. In particolare, il 30 ottobre 2013 l’ex ad della municipalizzata viene intercettato mentre parla con la compagna, Gina Marzi, e le spiega che «nel Lazio non ci sono impianti come quello che dovranno realizzare e il prezzo di mercato che potranno fare è molto vantaggioso perché gli altri impianti sono al nord. L’impianto poi non tratterebbe rifiuti, bensì rifiuti di lavorazione industriale. Gina vale più la realizzazione di questo impianto che costruire un palazzo». Poi, in un’altra telefonata, il dirigente alla compagna di aver fatto una riunione finale per la realizzazione di quell’impianto (che si sarebbe dovuto costruire su un terreno a Latina) e che alla riunione si era presentato l’imprenditore Alessandro Falez con la famiglia e la Muraro.

Valeria Di Corrado