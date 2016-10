Salvini apre la scuola politica Tra gli invitati anche Parisi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Nel giorno in cui in Ungheria c’è un capo di governo che dà libera parola ai cittadini di potersi esprimere su uno dei vincoli europei più delicati come il nodo immigrazione («La democrazia è quella che viene esercitata in Ungheria, dove i cittadini votano per dire no all'invasione programmata da Bruxelles»), in Italia un altro premier licenzia una riforma che invece «cancella la libertà, per i prossimi cinquanta anni, di votare su ogni idiozia che arriverà dall'Europa». Davanti a tutto questo Matteo Salvini, inaugurando il secondo anno della Scuola di formazione politica della Lega Nord e di Noi con Salvini a Milano, ha caricato di ulteriore significato l’appuntamento referendario del 4 dicembre: «Il no al referendum costituzionale guarda al futuro e alla democrazia». Di più: «Il no dei cittadini al referendum è un no di sopravvivenza, di legittima difesa» e di «gente che non vuole essere serva di nessuno, né della Merkel, né di Napolitano, né di Monti e delle banche». Se Matteo Renzi ha iniziato la sua maratona per il «sì», il tutto condito da annunci e da Opa sull’elettorato di centrodestra, l’altro Matteo ha annunciato l’intenzione di rispondere con una trovata vecchia maniera: il tour dell’Italia in camper per fare campagna per il «no» al referendum; viaggio che inizierà il 13 novembre appena conclusa la manifestazione leghista convocata il giorno prima a Firenze. Nelle intenzioni del leader leghista la scelta di un mezzo e di una campagna low-cost rappresentano il contraltare narrativo rispetto agli interessi di chi sta «investendo» a sostegno della riforma Boschi: «Il Pd renziano ha tanti soldi da spendere e tanti "amichetti", dalla Confindustria, alla Coldiretti alle banche, alle associazioni, ai finanzieri, ai massoni, ai sindacati. Noi non abbiamo tanti soldi ma tante teste, tanti cuori, tanti cittadini che non vogliono vivere schiavi».

E per preparare un gruppo di italiani, giovani e non, a diventare classe dirigente del Carroccio che verrà ieri il segretario ha inaugurato la seconda edizione della Scuola di formazione politica che viaggia sull’asse Milano-Roma. «Siamo entusiasti dei nuovi alunni di quest’anno – spiega a Il Tempo Armando Siri, economista e responsabile della Scuola - Abbiamo tanti giovanissimi, addirittura ragazzi di 15-16 anni. In un tempo di disaffezione dalla politica è un segnale che va in netta controtendenza». Interessante notare, poi, come quella di Lega-Noi con Salvini intende porsi come una vera e propria accademia della politica: «A differenza della scuola del Pd – continua Siri -, gestita come un convegno, la nostra si articola in quattro anni. È un percorso coerente e connesso con lo sviluppo del progetto di Salvini». Per ciò che riguarda gli ospiti speciali quest’anno ci saranno, tra gli altri, Carlo Freccero, Maurizio Belpietro e Marcello Veneziani, mentre si sta lavorando ad arricchire il parterre con importanti ospiti internazionali connessi con la battaglia anti-Ue della Lega. Interessante notare, infine, come Stefano Parisi – di fatto l’alleato più distante dal modello lepenista di Salvini e col quale per tutta l’estate la Lega ha polemizzato a proposito dell’opposizione morbida sul «no» – sarà ospite della Scuola a Roma per parlare di Enti locali e sistemi elettorali. L’incontro è fissato il 18 dicembre, a referendum concluso. Ma gli elementi di divisione, assicurano, non mancheranno.

Antonio Rapisarda