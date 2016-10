Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Il Ponte sullo Stretto non è una priorità. "L'ho sempre detto. Dopo di che il dire di "no" perché l'ha detto Berlusconi mi fa scappare un sorriso". Matteo Renzi a Radio Popolare torna sul tema delle grandi opere e, nello specifico, sul ponte che dovrebbe andare a collegare la Sicilia con la Calabria. Il premier spiega: "Fatico a cogliere il legame tra il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e il ponte sullo stretto. Per me prima vengono la banda larga, l'edilizia scolastica, la Salerno Reggio Calabria, le ferrovie in Sicilia, i viadotti in Sicilia, tutti gli interventi sul dissesto idrogeologico. Quando si è chiuso questo pacchetto - aggiunge - mi dovete spiegare perché un collegamento che permette di avere l'alta velocità da Napoli a Palermo non si possa fare, un'opera che costa 3 miliardi di euro, e invece si possa fare il tunnel del Brennero, la Torino-Lione...".

Redazione online