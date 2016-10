Quelli stranieri che delinquono da noi sono 4.666

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Scappano dalla guerra, dalla fame e dalla povertà venendo accolti dalla criminalità prima che dallo Stato. Altre volte arrivano nel Belpaese già «educati» a delinquere e con la famiglia al seguito. É l'esercito dei 4.666 minorenni stranieri che delinquono dentro i confini dello Stivale. Vengono da lontano e finiscono nelle mani della giustizia italiana. Anche per una questione demografica, geografica e di immigrazione, i minori africani risultano essere in maggioranza. Secondo il report stilato dal ministero di Giustizia sono stati fermati 220 adolescenti egiziani, 746 marocchini, 228 tunisini, 103 senegalesi, 50 nigeriani e 77 ragazzini provenienti dal Gambia. A bordo di carrette del mare raggiungono la terra promessa smascherando in tutta la sua falsità il sogno del benessere per tutti. Così, spesso senza figure di riferimento alle spalle, ingrossano le file della criminalità. Il record spetta ai ragazzini provenienti dalla Romania. Dai furti negli appartamenti fino ai borseggi sono in 948 i minori rumeni fermati. Al secondo posto c'è l'Albania con 502 casi. Francia, Spagna, Grecia, Germania. Sono 2mila e 468 gli adolescenti che venendo dall'Unione Europea finiscono nelle maglie della giustizia italiana. I servizi sociali italiani si occupano poi di 216 baby delinquenti asiatici e di 326 americani provenienti esclusivamente dal Brasile e dall'Equador.

A.O.