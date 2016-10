Poletti: «La nuova Inps? Abbiamo chiesto modifiche»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Io penso che l'Inps sarà in grado di fare bene il proprio lavoro. La riforma Boeri è organizzativa, asciuga alcune poltrone, modifica alcuni assetti ma ci sono alcune osservazioni che sono state fatte dal ministero del Lavoro e da altri ministeri rispetto al metodo adottato, alle modalità». Così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti sulle critiche rivolte al presidente dell'Inps sulla riforma dell'istituto, parlando a «L’intervista» di Maria Latella su Sky tg24.

«Noi ne abbiamo discusso francamente e direttamente con il presidente dell’Inps, - ha proseguito Poletti - abbiamo segnalato gli elementi di problematicità, abbiamo chiesto che siano proposti chiarimenti o modifiche ai testi. Io credo che in uno spirito di leale collaborazione tra istituzioni questo problema si potrà risolvere tranquillamente». «D’altra parte - ha aggiunto Poletti - non c'è una critica all'impianto organizzativo, la critica fondamentalmente è rivolta ad alcune modalità di realizzazione, e credo che siano risolvibili».

Sul punto della riforma dell’Inps è intervenuto anche Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera che ha spiegato che «sul tema della previdenza noi siamo pronti a discutere di tutto, anche a riformare la governance dell'Inps per costituire, finalmente, un normale Consiglio di amministrazione, snello e competente, e uscire dalla logica dell'eterno commissariamento. Ci sono almeno 4 o 5 proposte di legge depositate da vari partiti alla Commissione lavoro della Camera: basta decidere». Damiano ha aggiunto «vorremmo che l'Istituto, come è sempre avvenuto fosse in grado di gestire le novità legislative, a partire dall'anticipo pensionistico e dalla quattordicesima, che verranno inseriti nella legge di Bilancio». «Non vorremmo trovarci di fronte a incomprensibili e colpevoli ritardi a tutto danno dei lavoratori e dei pensionati. È positivo che il ministro Poletti abbia confermato che per le pensioni verranno mediamente stanziati 2 miliardi di euro per i prossimi 3 anni. Cifra che sarà destinata a salire negli anni successivi» ha concluso Damiano.

Leo. Ven.