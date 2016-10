Padoan chiama le banche al ministero. Supervertice sul credito

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Le principali banche italiane saranno oggi davanti al ministro Padoan per fare il punto sul delicato momento che l’intero sistema del credito italiano sta attraversando. A convocare il supervertice al Mef stamattina, secondo fonti finanziarie, sarebbe stato il ministro con l’obiettivo di mettere a punto con tutti gli attori del sistema le tappe del risanamento. In particolare il prim punto del confrono sarà quello delle soluzioni sul tappeto per la cessione delle quattro good bank rimaste ancora senza un compratore. Un qualunque ostacolo alla loro sistemazione potrebbe mettere in fibrillazione il mercato e rendere più difficile la partita del Montepaschi. Il tutto tenendo conto che le tensioni in Germania attorno alla Deutsche Bank rischiano di avere in Italia un impatto del quale bisogna assolutamente tenere conto. Al summit ci sarà non solo Padoan ma anche il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, con i vertici di Unicredit, Intesa e Ubi, e quelli dell’Abi, l’Associazione bancaria, del Fondo Atlante e delle casse di risparmio dell’Acri.

Oggi sarà la prima occasione dopo molti mesi per una riflessione completa sul risanamento del sistema bancario, sull’andamento dei mercati, sul credito alle aziende, sull’attesa ripartenza del mercato delle sofferenze, anche alla luce dell’avvio delle garanzie pubbliche con lo schema «Gacs». Uno dei temi che non mancherà sul tavolo è anche la cessione delle quattro good bank nate dalle ceneri di Etruria, Banca Marche e delle casse di Chieti e Ferrara.

Dopo il via libera della Commissione Ue a una proroga oltre la scadenza iniziale di settembre per la cessione, c’è da fare i conti con i paletti fissati dalla Bce per lacquisizione delle prime tre banche da parte di Ubi. In particolare nel mirino ci sarebbe l’aumento di capitale post-operazione quantificato in circa 600 milioni di euro. Un’operazione difficile da digerire, viste anche le attuali condizioni di mercato e una certa difficoltà, per Ubi, a prendere in carico i 3 istituti. Dopo la riunione della scorsa settimana a Francoforte fra la vigilanza Bce e i vertici di Ubi è previsto un nuovo round di colloqui con membri dei «Joint supervisory team» (Jst, con personale Bce e Bankitalia) già oggi.

Il maxi-vertice di oggi al ministero dell'Economia servirebbe dunque a fare il punto anche su questa operazione, che costerebbe a Ubi circa 400 milioni di euro.

Fil. Cal.