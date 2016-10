Il dramma delle spose bambine

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Ho avuto tre figli. Due sono morti. Solo uno è vivo». Lo racconta Kamala (il nome è di fantasia) a Human Rights Watch. Kamala è una ragazza del Nepal che è stata data in sposa a 13 anni. Andava a scuola, come ogni bambina dovrebbe fare, ma poi ha dovuto lasciarla: «Mio padre era un pescatore», ha detto, «a volte riusciva a pescare, altre volte no e quindi per me era difficile comprare quaderni e matite. Così ho lasciato la scuola e mi sono messa a lavorare». A 10 anni va a servizio presso una famiglia ricca, ma tre anni più tardi, proprio a causa del lavoro, sviluppa una invalidità cronica alle mani. Lo lascia ma ha paura che il padre, che è alcolizzato, la mandi a fare qualcosa di più pericoloso. E così pensa di non avere altra alternativa se non quella di sposare un amico d’infanzia. La famiglia accetta, Kamala così non sarà più un peso per loro. A 13 anni si sposa e resta incinta subito, perché suo marito e sua suocera vogliono questo.

Storie così in Nepal non sono un caso, un’eccezione, anzi sono fin troppo comuni: il 37% delle ragazze si sposa prima dei 18 anni, il 10% prima dei 15.

Ma perché succede? I fattori che portano ai matrimoni precoci sono tanti, ma quello più preponderante è senza dubbio la discriminazione di genere. L’idea che l’uomo valga più della donna, che il sostentamento e l’istruzione delle figlie femmine sia solo un fardello per la famiglia d’origine.

A questo retaggio socio-culturale va aggiunto un grave stato di povertà ed un bassissimo livello di istruzione. Ed ecco fatto, ecco spiegato l’arcano. Quest’insieme di cose fa si che il fenomeno delle spose bambine non solo venga tollerato o accettato, ma sia addirittura riconosciuto come normale in tanti, troppi Paesi: dall'Afghanistan al Bangladesh, dal Malawi al Sud Sudan, dalla Tanzania allo Yemen al Zimbabwe.

Le conseguenze fisiche, psichiche e sociali dei matrimoni precoci sono drammatiche.

Il rimanere incinta troppo giovane mina profondamente il corpo di una donna. E se non bastasse spessissimo da una «mamma bambina» nascono bambini non sani, malformati o peggio, bambini che muoiono presto.

Ma c’è dell’altro, c’è altro dolore, altra barbarie: le spose bambine sono nettamente più esposte alla violenza domestica. Sempre grazie a delle interviste condotte da Human Rights Watch abbiamo scoperto che molte, troppe, sono state stuprate all’interno della loro casa coniugale, magari dallo stesso marito.

Per avere conferma di questo non dobbiamo andare molto lontano, basta arrivare a Padova. A casa nostra, dove una ragazzina di 15 anni, di origini bengalesi, ma residente in Italia, è stata costretta dal padre a sposare un cugino con il doppio dei suoi anni. Lei però dopo un anno di vessazioni e violenze, anche sessuali, si è ribellata denunciando tutto alle sue insegnanti. C’è stato un primo processo in cui il padre della bambina, patteggiando, è stato condannato per maltrattamenti ad 1 anno e dieci mesi di carcere. Poco, pochissimo, ma il Gup ha preso questa decisione perché esisterebbe una sorta di convenzione culturale diffusa tra la popolazione bengalese che consente tutto ciò. In sintesi il padre non voleva far male alla figlia, ma nel suo Paese è «normale» che un marito violenti la sua sposa bambina. Assurdo, inaccettabile.

Ora per fortuna la Cassazione ha ripreso il processo, ritenendo la pena troppo blanda e insistendo sul fatto che anche il padre debba essere punito al pari del marito.

Roba da far accapponare la pelle se si pensa che l'Italia, fino a prova contraria, è un Paese in cui i diritti di donne e dei minori, da qualunque parte del mondo provengano, devono essere tutelati e rispettati.

Alla luce del massiccio fenomeno migratorio che sta investendo il nostro Paese, all’inevitabile multi etnicità che sta caratterizzando la nostra società, dobbiamo essere vigili e avere la fermezza di dire che ci sono alcuni principi fondamentali, contemplati anche dalla Costituzione italiana, da cui non si può prescindere.

In particolare non potremo mai accettare che chi vive in Italia non rispetti i diritti fondamentali dell’essere umano, la sua libertà, la sacralità della vita, la parità tra uomo e donna.

Questi valori, alla base della nostra civiltà, ci portano ad opporci con fermezza ai matrimoni precoci, sia quando avvengono in Nepal, ma anche e soprattutto quando coinvolgono l’Italia.

Non è ammissibile che una bambina, perché di quello si tratta, come Kamala sia obbligata a sposarsi a 13 anni perché si sente un peso per la sua famiglia. Non è concepibile che una giovane, che vive in Italia, venga costretta dal padre a sposarsi e a subire violenze. O peggio, è innaturale, che una bimba di 8 anni, Rawan, originaria dello Yemen, muoia per delle lesioni interne dopo la prima notte di nozze, trascorsa con un uomo di 40 anni a cui la sua famiglia l’aveva data in sposa per soldi.

Mara Carfagna