E Renzi riscopre la voglia di piazza

Lo stile è quello chiassoso degli anchorman americani, ma i contenuti sono vintage-Pci: «Ritorniamo in piazza, tiriamo fuori le bandiere, raccontiamoci l’orgoglio»: Matteo Renzi premier-segretario Pd ha promesso battaglia per il «suo» referendum e non rinuncia ad alcuna arma. Ieri ha pizzicato corde care ai vecchi iscritti, quelli con il pugno chiuso, il fazzoletto rosso, falce e martello tatuati sul cuore. Ha dato appuntamento tra due settimane per la direzione del partito e a fine mese a tutti, ma proprio tutti, a piazza del Popolo per una grande manifestazione di piazza, in stile Togliatti e Berlinguer. Una di quelle manifestazioni che lui, in verità, già giovane sindaco di Firenze e poi asceso alla direzione del partito in epoca digitale, non ha mai conosciuto.

L’occasione presa al balzo gli è stata offerta dal suo compagno di partito-antagonista Gianni Cuperlo. «Lunedì 10 ottobre ci vedremo a Roma alla direzione nazionale e discuteremo di tutto», così Renzi, in una lettera pubblicata su «L’Unità» in risposta a quella che gli aveva indirizzato domenica scorsa Cuperlo. Renzi prosegue: «Discuteremo della legge elettorale, ma anche della legge di bilancio, dalle misure sulla competitività alle pensioni. E vedrai che siamo pronti a chi ha idee da portare, non solo critiche. Poi, però, tutti insieme. Perché questa battaglia è semplicemente decisiva».

La «battaglia decisiva», spiega Renzi, prosegue così: «Ci vuole un’Italia più forte per un’Europa più giusta. E per questo ho scelto di chiamare a raccolta tutto il partito in una manifestazione nazionale di piazza il prossimo 29 ottobre a Piazza del Popolo. Ritorniamo in piazza, tiriamo fuori le nostre bandiere, raccontiamoci l’orgoglio di far parte della più grande comunità politica europea. Dove ci si confronta e si litiga, dove si discute e si vota, ma senza guru che decidono per noi. E dove rispondiamo a un popolo, non a una srl che si fa partito o a partiti che si fanno azienda».

Piazza, bandiere, orgoglio e riscatto: ci sono tutti gli ingredienti dell’antica mistica comunista. «Saremo - prosegue Renzi - ne sono certo, dalla stessa parte anche dopo il referendum, come auspichi. Ma non siamo importanti tu e io. È importante l’Italia. E non voglio che il giorno dopo il referendum l’Italia sia più debole e difficile da governare. Tutto qui. Voglio un’Italia più semplice e più forte. Mi permetti di dirti che penso che la stragrande maggioranza della nostra gente sia d’accordo con questo auspicio? Allora l’appuntamento è in direzione, caro Gianni. Poi ci vediamo in piazza. Poi nelle urne. Naturalmente dalla stessa parte, dalla parte dell’Italia».

Ci vediamo in piazza, caro Gianni: l’ex rottamatore Renzi, quello che passò il partito al setaccio, in vista della consultazione elettorale non rinuncia al voto di nessuno. Nemmeno di quelli che brontolano perché, nell’epoca digitale, non si fanno più i comizi e le feste dell’Unità come una volta, con il pane casareccio, i fagioli in umido e le damigiane di Sangiovese. Che sulle vecchie generazioni hanno più presa di Internet.

Antonio Angeli