Berlusconi ricoverato a New York, rinviata udienza Ruby ter

Da venerdì scorso Silvio Berlusconi è ricoverato al Presbiterian Columbia University Medical Center di New York per accertanenti medici dopo l'intervento al cuore a cui è stato sottoposto a giugno. Per questo i suoi avvocati, Federico Cecconi e Franco Coppi, hanno presentato al gup Laura Marchiondelli il certificato di ricovero dell'ex premier chiedendo il legittimo impedimento per l'udienza di oggi. I pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio hanno chiesto invece che la sua posizione venisse stralciata rispetto agli altri 23 imputati del caso Ruby ter. Istanza che il gup ha accolto, stabilendo che l'udienza preliminare riprenda il 15 dicembre.





Il processo Per "motivi di salute" Berlusconi si trova, ancora una volta, a dover affrontare un processo sul caso Ruby da solo. Era già accaduto nel procedimento principale, dove l'ex premier era stato accusato di concussione e prostituzione minorile. Anche in quel primissimo procedimento Berlusconi era stato giudicato da solo mentre i suoi coimputati, all'epoca Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti, erano finiti davanti ad un altro tribunale. In quel primo procedimento Berlusconi è stato assolto. Ora, nell'ambito del caso sempre legato alla giovane Ruby, ma incentrato sui presunti pagamenti che l'ex premier avrebbe effettuato per avere testimonianze false o dichiarazioni reticenti proprio nell'ambito del caso già chiuso in Cassazione, Berlusconi tona ad essere giudicato da solo. Secondo quando è stato stabilito dal gup questa mattina, se per il leader di Forza Italia se ne parlerà il 15 dicembre, l'udienza prosegue invece a carico degli altri 23 imputati, tra ex olgettine e personaggi legati all'ex Cav. Questa decisione per il processo rappresenta inoltre la terza separazione delle parti. Nell'aprile scorso, infatti, il giudice aveva stralciato la posizione di altri 7 imputati "spalmando" il processo in altri tribunali italiani.

