Il MoVimento 5 Stelle perde un altro pezzo. Uno dei primi, di quelli fondamentali che non si dimenticano. Il primo tra i grillini a conquistare una poltrona di governo. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, lascia il movimento sbattendo la porta. Spiega le sue ragioni durante una conferenza stampa in municipio e racconta al pubblico di giornalisti presenti quello che era il sogno a 5 stelle. Un sistema libero senza padroni che è finito per uccidere se stesso. "Sono sempre stato un uomo libero e non posso non andare via da uomo libero. Il movimento non è più quello che era quando è nato. Era libero e adesso siamo quelli dei direttori praticamente nominati, siamo diventati quelli delle stanza chiuse. Non sono cambiato io, o i nostri ideali, è cambiato il M5s. E' mancata la coscienza critica, l'ho esercitata solo io, e quindi vengo visto come disturbatore. In tante parti d'Italia siamo stati consumati da arrivisti ignoranti che non sanno cosa vuol dire amministrare: vogliamo governare e poi non si dialoga con nessuno. Questo non vuol dire governare".





Pizzzarotti sospeso ll primo cittadino è stato sospeso dal M5S cinque mesi fa per non avere comunicato di essere indagato nell'inchiesta sulle nomine alla guida del teatro Regio. Inchiesta da cui è stato di recente prosciolto. Nonostante ripetute richieste di chiarimento sulla sua posizione, il sindaco non ha mai avuto una risposta dai vertici pentastellati: il direttorio ha continuamente passato la palla al garante Beppe Grillo che ha sempre taciuto.





L'attacco alla sindaca Raggi Non manca un affondo sulla Raggi e la sua Giunta: "Cosa sarebbe successo se avessi nominato un ex tesserato del Pd o una ex consulente di Ama? Altro che dare la colpa ai giornalai... Poi si sofferma su Parma e il lavoro svolto per la città emiliana: "Da una città in default siamo passati a investire e a città Unesco per la gastronomia. Tutto si fa meno che parlare della nostra esperienza, abbiamo vissuto tre anni di isolamento".





Pizzarotti e Parma Insomma il caos regnerà sovrano a Parma e sembra ormai chiaro che, al di là della mossa di Pizzarotti, servirà comunque un intervento della dirigenza nazionale a 5 Stelle per sbrogliare la matassa di chi può utilizzare il simbolo pentastellato. In poche parole: altri problemi da risolvere per Beppe Grillo. Questo particolare lo si comprende ascoltando le parole dell'ex grillino. Quando parla del suo futuro e della sua città. "Lista civica nel 2017?", gli viene chiesto. "Nessuna decisione sul futuro, nessun accordo col Pd e la storia lo dimostrerà. Oggi non c'è nessuna lista civica, decideremo se candidarci. Saremmo stati più contenti se ci fosse stato un chiarimento e ricandidarci col M5s. Ora da uomo libero vedrò cosa fare con i miei consiglieri".

