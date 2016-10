Scandalo Mps, a processo i vertici della banca

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Al centro delle indagini, trasmesse dalla Procura di Siena a Milano e affidate ai pm Stefano Civardi, Mauro Clerici e Giordano Baggio, ci sono le operazioni sui derivati Santorini e Alexandria, sul prestito ibrido Fresh e sulla cartolarizzazione Chianti Classico. Operazioni, attraverso le quali, secondo l'accusa, sarebbero servite a mascherare nei bilanci le perdite realizzate da Rocca Salimbeni dopo l'acquisto di Antonveneta. Oltre all'ex presidente di Mps Mussari, dell'ex direttore generale Vigni e dell'ex responsabile dell'area finanza Baldassarri, dovranno affrontare il processo anche l'ex direttore finanziario di Rocca Salimbeni Daniele Pirondini e l'ex responsabile Alm Marco Di Santo. Le accuse, a vario titolo, sono di falso in bilancio, aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo all'autorità di vigilanza.

Sul banco degli imputati il 15 dicembre ci saranno anche 6 ex dirigenti della filiale londinese di Deutsche Bank, Ivor Dunbar, Michele Faissola, Michele Foresti, Dario Schiraldi, Matteo Vaghi e Marco Veroni, e due ex manager di Nomura, l'ex ceo Sadeq Sayeed e l'ex responsabile vendite per l'Europa e il Medio Oriente Raffaele Ricci.

Leonardo Ventura