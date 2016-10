Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Matteo Renzi torna a prendersela con Virginia Raggi. Parlando a Classe democratica il premier attacca a 360 gradi il MoVimento 5 Stelle, sottolineando come la loro doppia morale "faccia ridere i polli". Renzi rimarca l'atteggiamento ambiguo dei pentastellati: "I Cinquestelle ci hanno detto che eravamo il partito dei corrotti e della mafia. Li abbiamo denunciati. Sapete cosa sta accadendo nei processi? Si stanno tutti appellando all'immunità, evitano le condanne per questo", sottolinea, aggiungendo che il Pd "anche dopo di me, non sarà mai un partito giustizialista, ma per la giustizia".





Sulla gestione dei rifiuti a Roma E sulla neo sindaca della Capitale: "La grande novità in città? E' che la gestione dei rifiuti è stata affidata a chi era totalmente collegato agli uomini di Mafia Capitale, a quelli che erano prima a gestire". Il premier si riferissce all'assessore Paola Muraro. "Pensate se l'avessimo fatto noi, se l'assessore fosse stata del Pd, che cosa ci avrebbero detto contro". Poi parla della foto della Raggi sul tetto del Campidoglio. Uno scatto che ha fatto il giro dei giornali. "Il punto non è quello che fa la Raggi sul tetto, ma quello che fa quando scende. "Se avessi un tetto a Palazzo Chigi andrei lì a prendere un po' di sole e aria invece di stare rinchiuso. Perché dobbiamo attaccare la Raggi su questo? A me quell'immagine piace".





Le nomine al Campidoglio E c'è tempo anche per una riflessione sull'ultima nomina della Raggi: il neo assessore alle Partecipate, Massimo Colomban: "Sorprendente che sia stata fatta la proposta a Colomban e che lui abbia accettato l'incarico alle Partecipate. Uno che aveva detto certe cose sulla spesa pubblica. Ora voglio vederli all'opera nel settore delle grandi aziende dato che la pensa in un certo modo. E' fantastica una scelta del genere. Auguri a Colomban e auguri che riesca a portare a casa quello che ha detto".





La replica La risposta della sindaca non si fa attendere e attraverso un tweet fa sapere:



Affari con Mafia Capitale?Mica siamo il PD.I cittadini sanno che quel sistema l'hanno creato loro.Noi lo combattiamo:https://t.co/92qJfXd4sn pic.twitter.com/5FfAe7Ofa6 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 2 ottobre 2016



E su Facebook: "Il premier quando è in difficoltà - ultimamente gli capita spesso - prova a distogliere l'attenzione e a cambiare argomento. Forse è nervoso perché si avvicina la data del referendum sulle finte riforme. E i confronti in tv lo vedono in grossa dificoltà. Piuttosto - aggiunge - si concentri sul disastro economico del governo, sui dati della disoccupazione giovanile, sulla fallimentare politica estera, sull'emergenza migranti. Buon Lavoro". Raggi poi conclude: "Attendiamo ancora di sapere cosa ha fatto con i fondi delle cene elettorali con Buzzi. Il Pd non crederà mica che l'abbiamo dimenticato?".

Redazione online