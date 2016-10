Riecco i soliti centri sociali che se la prendono con Salvini

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Salvini presenta il suo libro a Padova e in strada va in onda l’ormai consueta protesta dei centri sociali che in pochi, ma agguerriti, rumorosi e armati di uova e fumogeni riescono a rovinare il sabato mattina della bella cittadina. Il leader del Carroccio era ieri a piazza Insurrezione, di buon mattino, alla Libreria Mondadori per parlare del suo ultimo «Secondo Matteo-Follia e coraggio per cambiare il paese». Il libro autobiografico racconta l’ascesa di Salvini nella Lega fino a diventare uno dei protagonisti della scena politica nazionale.

Non potevano mancare i consueti no-global e in genere no-a qualunque cosa, che hanno approfittato dell’occasione per riunirsi, in circa un centinaio, dando vita ad una manifestazione durante la quale è stato sventolato lo striscione «Salvini Padova non ti vuole» e infine culminata con un lancio di uova e candelotti fumogeni. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine in tenuta antisommossa per sedare la manifestazione tutt’altro che pacifica. Non è mancata la risposta di Salvini: «Si sono alzati presto per essere sabato mattina. Mi dispiace per i cittadini di Padova che avrebbero diritto a farsi due passi tranquillamente e per i Carabinieri che invece di andare a caccia di delinquenti devono tenere a cuccia quei quattro figli di papà viziati che dovrebbero andare a lavorare».

Al di là delle proteste Salvini ha parlato del referendum: «Tutti dicono che nonostante il lavaggio del cervello, alle promesse e alle bugie di Renzi, oggi vincerebbe il no e quindi penso che vincerà il no», ha detto Salvini alla libreria Mondadori durante la presentazione del libro. Mentre sulla possibilità di dimissioni del premier nel caso della vittoria del «no» al referendum sulla Costituzione, Salvini ha risposto: «Penso sia doveroso».

Quindi sull’alternativa al governo Renzi, il leader della Lega ha detto: «Noi ci siamo e siamo pronti anche domani mattina con chi ci sta. Abbiamo chiesto agli alleati di sottoscrivere i nostri punti di programma. Se ci stanno, sono i benvenuti», ha detto.

E ancora: «Si tratta di un referendum che cancella qualsiasi tipo di autonomia e di libertà di scelta e che lascia gli Italiani schiavi dell’Europa, dell’euro, della Merkel e delle banche e che lascia liberi i parlamentari di cambiare partito ogni quarto d’ora senza dimettersi - ha aggiunto - L’unica scelta delle persone libere sarà votare no, anche per mandare a casa Renzi. Se gli italiani bocciano la pessima riforma di Renzi, Alfano e Verdini per loro è finita e finalmente si torna a votare».

Antonio Angeli