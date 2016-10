Referendum, a Firenze il fronte del no inciampa sul refuso

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



In piazza ieri a Firenze c'erano tutti. O meglio, c'erano tutti gli esponenti della sinistra che non si riconoscono nel Pd renziano e sono pronti a lottare fino alla fine per far vincere il No al referendum del 4 dicembre. Da Nichi Vedola e Sergio Cofferati, da Stefano Fassina a Pippo Civati, tutti lì per lanciare la volata finale. Peccato che nessuno si sia accordo di una clamorosa svista. Sullo sfondo realizzato per il palco, infatti, spiccava un clamoroso refuso. Può capitare per carità, ma se il buongiorno si vede dal mattino....

Redazione online