Muraro testimone per Fiscon Ma c’è «conflitto d’interessi»

La deposizione di Paola Muraro come teste di Giovanni Fiscon nel processo «Mafia Capitale» rischia di risultare incompatibile. L’assessore capitolino all’Ambiente e l’ex direttore generale di Ama, imputato davanti ai giudici della X sezione del Tribunale di Roma per corruzione, sono infatti indagati in concorso per abuso d’ufficio per le consulenze affidate da Fiscon alla Muraro (dal 2004 al 2016 ha incassato dalla municipalizzata un milione 200 mila euro). L’ipotesi investigativa del sostituto procuratore Alberto Galanti è che l’assessore sia stata favorita nell’assunzione di incarichi illegittimi e compensi extra rispetto al contratto principale di consulenza esterna siglato con Ama nel 2004, proprio in virtù di un rapporto particolarmente confidenziale che aveva con il dirigente di Ama.

Questo conflitto di interessi ha già portato l’avvocato Salvatore Sciullo, difensore di fiducia di Fiscon, a rinunciare alla difesa della Muraro. Potrebbe quindi essere imminente l’annuncio del penalista di fare a meno della testimonianza dell’assessore. Anche perché, nel caso dovesse decidere di non depennarla dall’elenco dei teste che verranno sentiti il 15 e il 16 novembre nell’aula bunker di Rebibbia, potrebbero essere la Procura a porre ai giudici il problema della sua incompatibilità. O quanto meno, rischia di essere giudicata poco attendibile. Una delle prime domande che le potrebbero porre i pm, per stabilire la sua attendibilità, è chiederle che tipo di rapporto la lega a Fiscon e, a quel punto, la Muraro, in quanto testimone, avrà l’obbligo di dire la verità.

C’è poi un’altra valutazione da fare. Come mai l’ex direttore generale di Ama abbia deciso di inserire nella sua lista teste una consulente esterna, insieme agli ex presidenti di Ama Daniela Valentini, Domenico Tudini, Giovanni Hermanin, Giorgio Benvenuti, Daniele Fortini e al prefetto Goffredo Sottile, commissario del governo per l'emergenza Rifiuti di Roma dal 2012 al gennaio del 2015.

Ufficialmente infatti la Muraro non era una dirigente della municipalizzata, anche se nei fatti il suo ruolo sembra proprio quello. Tant’è vero che il 24 ottobre 2014 è l’ex amministratore delegato di Ama Franco Panzironi (anche lui imputato in Mafia Capitale), a chidere alla Muraro se ha incontrato il commissario Sottile. Lei gli risponde di sì e spiega: «Abbiamo riguardato i suoi poteri e lui in effetti ha un percorso privilegiato per impianti che trattano frazione organica da raccolta differenziata». Poi «la Muraro dice che sulla raccolta differenziata dell’organico lui (verosimilmente il Commissario - annotano i carabinieri del Ros) agevola. Conclude infine dicendo che la cosa è positiva e a quell’incontro dovrebbe esserci, in via informale, anche Fiscon». Un’altra telefonata che l’assessore dovrà chiarire nell’interrogatorio in Procura fissato per il 12 ottobre è quella del 21 marzo 2013 in cui la Muraro spiega a Panzironi «la problematica dell’ordinanza con la quale si vuole attribuire ad Ama la responsabilità sul prodotto che esce dagli impianti, prodotto che non si capisce quale caratteristica abbia». «Sto per ricevere una bozza dell’ordinanza - precisa la Muraro - cercheremo di impostarla in modo diverso». La conversazione ha una sua rilevanza se si considera che l’assessore è indagata anche per violazione della normativa ambientale in merito alle presunte irregolarità nel trattamento dei residui di lavorazione (Cdr e Fos) negli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti di Ama di Rocca Cencia e via Salaria. Il suo incarico le imponeva infatti una responsabilità nel monitoraggio della qualità dei rifiuti in entrata e in uscita dagli impianti, per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Dall’analisi delle intercettazioni tra Fiscon e la Muraro emerge inoltre che il primo dicembre 2014, il giorno precedente la prima tornata di arresti di Mafia Capitale, che aveva portato in carcere anche l’allora direttore generale di Ama (Carminati era stato catturato il giorno prima), gli investigatori registrano una lunga serie di squilli telefonici tra l’allora dg di Ama e la consulente.

Valeria Di Corrado