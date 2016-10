I due pesi e le due misure del giustizialismo M5S

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Magari non c'era e non c'è fumo persecutorio, c'è pure qualche solido pretesto offerto dai medesimi. Ma il malaffare diventa mafia in alcuni casi e solo malcostume in altri. Dipende da chi. E' vero che una persona indagata non può essere considerata colpevole fino a condanna definitiva. E spesso i giornalisti per compiacere il feroce pubblico e vendere qualche copia in più si riducono al ruolo di sciacalli. Ha ragione la Muraro. Ma le questioni in ballo sono due e sono di natura etica e politica, non mediatica né giudiziaria. Una riguarda la Muraro. Non sappiamo se sia colpevole e fino a che punto, ma una persona così coinvolta nella precedente gestione del business rifiuti, può ora fare pulizia e risolvere il problema rifiuti? L'altra riguarda i 5stelle: di fronte a casi simili avrebbero chiesto dimissioni e innalzato gogne. E per quel giustizialismo a priori hanno preso voti e sono stati eletti in Campidoglio. Invece ora che si trovano in casa l'affare Muraro, farfugliano, fanno muro intorno alla Raggi e i suoi assessori, salvo frange di integralisti. Due pesi e due misure.

Morale della favola. Non esiste la verginità assoluta in politica, l'ossessione della purezza rende impossibile governare e divora se stessa. E poi, l'onestà è uno dei parametri per giudicare una buona amministrazione, non è il solo. Ce ne sono almeno altri due: la capacità di amministrare, magari unita all'esperienza, e la risoluzione dei problemi veri di una città. Non sapremmo che farcene di amministratori purissimi ma imbecilli, gente che non prende un euro ma non risolve nessun problema della città. Prima che a livello giudiziario, il caso Muraro è già un fallimento politico dei grillini al governo. Incapaci di scegliere, di decidere, di governare.

Marcello Veneziani