Colomban, Lega in subbuglio

«Praticamente è un venduto». Il popolo dei leghisti più oltranzisti, gli «indipendentisti veneti» di cui faceva parte anche il neo assessore capitolino alle Partecipate, Massimo Colomban, non ha preso affatto bene la decisione dell’imprenditore di scendere fino giù a «Roma Ladrona» in aiuto di Virginia Raggi. Così, i veneti hanno preso d’assalto il sito del Gazzettino.it per commentare l’intervista realizzata al loro ormai ex sodale. «Un vero indipendentista – scrive Marco - non dovrebbe vedere Roma nemmeno col binocolo, e invece sono tutti uguali. Peccato non essere a Roma altrimenti delle uova marce se le meriterebbe». Un utente che si fa chiamare Sudtiroler attacca: «Appoggia Zaia, apprezza Renzi, fa l’assessore con i 5 Stelle, è da sempre indipendentista. Insomma, un uomo per tutte le stagioni: o con la Franza o con la Spagna». Al vetriolo verso i romani il commento di Fabrizio: «Tanto rumore per niente, tutti si scandalizzano perché un Veneto (scritto così, con la V maiuscola, ndr) va a Roma a civilizzarli, e cosa ci fa la Console Romana Serracchiani in Friuli?». C’è anche una riflessione più pacata da parte di Massimo: «Colomban – scrive - è stato uno dei più grandi imprenditori italiani del dopoguerra, forse il più grande considerando che ha costruito un impero senza appoggi politici. Nel suo campo è stato (ed è) un fuoriclasse. Ma ha fatto lo sbaglio di pensare di esserlo anche in altri campi. Per me hanno sbagliato i Cinquestelle a proporgli la candidatura e soprattutto lui ad accettarla. L’impresa è una cosa, la politica un’altra e lui rischia di rovinare l’immagine di imprenditore vincente che si è costruito».

D’altronde, il giorno precedente era stato il governatore del Veneto, Luca Zaia, a pizzicare il suo ex alleato, con un comunicato: «Spero che il suo lavoro porti ottimi frutti, anche perché ogni euro risparmiato sugli sprechi di Roma si può tradurre in qualche euro di tasse in meno pagate dai veneti». Polemico, su questo fronte, il capogruppo della Lista Civica Zingaretti in Consiglio regionale, Michele Baldi: «Il disegno di CasaPound di portare con Salvini un leghista a Roma, l’ha realizzato Virginia Raggi».

