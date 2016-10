Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Lo scandalo che ha travolto la Banca dell'Etruria e del Lazio era decollato quando, il 28 novembre scorso, Luigino D'angelo si era tolto la vita dopo aver perso tutti i suoi risparmi.

Quelle 110 mila euro svanite nel nulla dopo essere state investite in obbligazioni subordinate avevano portato il pensionato a togliersi la vita. Per questo motivo la procura di Civitavecchia aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Della vicenda, sulla quale i pubblici ministeri laziali hanno chiesto una proroga di 6 mesi, adesso potrebbe occuparsi anche la procura di Arezzo.

Carlo Ricci Barbini, il legale che rappresenta la moglie della vittima, la signora Lidia, ha infatti depositato la sua nomina al capo dei magistrati aretini, Roberto Rossi. Il tutto in vista di un eventuale costituzione di parte civile.

Se infatti dovesse essere dimostrato che a ordinare la vendita dei bond subordinati rischiosi furono gli stessi vertici di Banca Etruria, Luigino, come gli altri risparmiatori truffati, verrebbe considerato parte lesa. Solo che il pensionato non ha perso solo tutti i suoi risparmi, ma anche la vita.

Così l'ennesima inchiesta condotta dalla procura di Arezzo, in relazione all'istituto di credito vicino alla famiglia del ministro Elena Boschi, potrebbe ampliarsi.

And. Oss.