Acquisti disinvolti e bonus milionari Così la «cupola» ha dissanguato il Monte

L’inchiesta che ha portato al processo i vertici e i manager del Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassarri, e con loro la tedesca Deutsche Bank e quella giapponese Nomura, affonda le radici in una data, il 9 maggio del 2012, giorno in cui la Guardia di Finanza perquisisce gli uffici di Rocca Salimbeni per fare luce sull’acquisizione, avvenuta nel 2008, di Antonveneta. Nelle stesse ore, le fiamme gialle si fanno vive anche a casa e negli uffici senesi di Mussari, da poco nominato presidente dell’Abi. La procura di Siena si muove per comprendere come il Monte abbia acquisito l'istituto veneto pagando 9,3 milioni di euro (cifra poi salita a 10,3) alla banca spagnola Santander, che due mesi prima aveva comprato Antonveneta a 6,6 milioni. In sostanza, si indaga sulle risorse necessarie per condurre l’operazione e sull’ipotesi che le funzioni delle autorità di vigilanza siano state ostacolate. I filoni d’inchiesta, da questo momento in poi, saranno più d’uno. Pochi mesi dopo, gennaio del 2013, salta fuori che Mps aveva messo a segno l’«operazione Santorini» con Deutsche Bank, a copertura dell'esposizione in titoli di Stato. Si parla di 1,5 miliardi di derivati sottoscritti nel 2008. Passano pochi giorni ed ecco una seconda sorpresa. Stavolta l’operazione del Monte si chiama «Alexandria», dal nome di un contratto derivato siglato con la banca giapponese Nomura. Le due esposizioni, si apprende in quel momento, creano un buco di 700 milioni di euro. I magistrati, nel frattempo, indagano anche sulla gestione del vecchio management (Mussari, Vigni e l'ex responsabile dell'Area Finanza Gianluca Baldassarri, finito anche in carcere e successivamente indagato per l’operazione Alexandria), ipotizzando l’appropriazione indebita, il falso in bilancio, la truffa e l’associazione a delinquere.

Negli stessi giorni l’inchiesta si allarga ancora. I pm, infatti, si concentrano anche su «pagamenti riservati» ad alti dirigenti di Rocca Salimbeni e su perdite di una banca d'affari caricate sul Monte, mentre emerge l’esistenza della cosiddetta banda del 5 per cento, che sarebbe composta dal direttore dell'area finanza e da un suo uomo a Londra, così conosciuti per la percentuale indebitamente percepita su ogni operazione. Nel convalidare l’arresto di Baldassarri (accusato anche di aver nascosto a Bankitalia il contratto con Nomura), il giudice scrive che fu sicuramente lui il «regista» e l’«ispiratore» dell’«operazione Alexandria», ma che i vertici del Monte «hanno elaborato e condiviso le scelte gestionali» che, di fatto, hanno «compromesso» le condizioni «patrimoniali, finanziarie ed economiche della banca».

Il 19 febbraio scattano nuove perquisizioni a carico di Mussari e Vigni, ma anche del capo della comunicazione di Mps, David Rossi (che poi morirà in quello che ancora oggi viene considerato un misterioso suicidio). Nell’aprile del 2014, i pm affermano che gli ex vertici di Mps, in particolare Mussari e Vigni, avevano «un modus operandi autoreferenziale, verticistico ed asservito al soddisfacimento di interessi distonici da quelli dell'ente» e «ascrivibili al panorama politico locale e nazionale». A ottobre del 2014, per uno dei filoni d’inchiesta «Alexandria», Mussari Vigni e Baldassarri vengono condannati a 3 anni e 6 mesi di carcere. I giudici, in quel caso, gli imputano di aver messo in atto un «disegno criminoso». Il 3 aprile del 2015, la procura di Milano (dove nel frattempo è finito parte del procedimento) chiude le indagini sul falso in bilancio e la manipolazione del mercato in relazione al bilancio 2009. I vertici, secondo i pm, nell’ambito dell’operazione «Alexandria» avrebbero occultato perdite per oltre 300 milioni di euro. Pochi giorni dopo arriva la richiesta di rinvio a giudizio.

E mentre in piedi rimane anche l’indagine sull’operazione «Santorini» con la Deutsche Bank, nel febbraio del 2016 i magistrati milanesi chiedono il processo anche per l’acquisto di Antonveneta, ipotizzando, a carico di 13 persone, tra cui gli ex vertici di Mps, manager ed ex manager di Deutsche Bank e di Nomura, nonché per i tre istituti di credito, le false comunicazioni sociali, la manipolazione del mercato, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Bankitalia e Consob. I due filoni d’inchiesta relativi alle operazioni Santorini ed Alexandria vengono riuniti a Milano, dove ieri si è consumato l’epilogo della «banca rossa» italiana.

