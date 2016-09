Renzi promette ma la gente non si fida

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Ma se Renzi deve iniziare a preoccuparsi per il suo calo di popolarità può consolarsi con il recupero (minimo) del Pd che risale nei consensi. Così come comunque fanno i principali partiti nelle intenzioni di voto. I Democratici, in una settimana, sono passati dal 32 al 32,6% (+0,6%), mentre M5S e Lega Nord salgono rispettivamente dello 0,3 e dell'1,1%, attestandosi al 28,4% e 13,6%. È in calo invece Forza Italia che perde lo 0,7 per cento (da 11,2% a 10,5%).

Ancora molto incerta la sfida per quanto riguarda il referendum costituzionale. Quando mancano due mesi al voto, fissato per il 4 dicembre, se fossero aperte oggi le urne l'affluenza sarebbe al 53%. Inoltre, sempre secondo il sondaggio Ixè, è in leggerissimo vantaggio il fronte del sì (38% a 36%). Ma resta sempre ampia la platea degli indecisi tra coloro che hanno intenzione di votare (26%).

C’è però un altro sondaggio che fa preoccupare Matteo Renzi. Secondo i risultati di una rilevazione che è stata pubblicata ieri nell’edizione fiorentina del quotidiano «la Repubblica», il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi raccoglierebbe il 36% delle preferenze contro il 64% Matteo Renzi nella sfida che li vedrà opposti al congresso del Pd per la leadeship del partito. Un trend che sarebbe confermato anche da un’altra indagine Ipsos dalla quale emerge un aumento di consensi per Enrico Rossi come segretario nazionale del Partito Democratico. Un quadro che viene ritenuto molto incoraggiante da Peppino Caldarola, già direttore de «L'Unità», ex parlamentare dei Ds, curatore del libro «Rivoluzione socialista», e che ha accettato l'incarico di portavoce della candidatura di Enrico Rossi.

Inoltre, è prossima la nascita dell'associazione «Democraticisocialisti» che si propone di coinvolgere sia elettori e iscritti al Pd sia simpatizzanti di sinistra che credono nella necessità di una svolta politica nella vita del partito. «Una svolta – spiega una nota dello staff del governatore della Toscana – che prenda le mosse dalla critica del sistema economico esistente per un cambiamento radicale in direzione del contrasto alle disuguaglianze e della redistribuzione della ricchezza». «La convinzione di Enrico Rossi – spiegano ancora – è che la crisi della sinistra italiana e del Partito Democratico deriva dal non aver fatto i conti con i profondi mutamenti e le sconfitte sociali provocate dal lungo ciclo di recessione e stagnazione che investe l'Occidente».

«I buoni dati che ha raggiunto Enrico Rossi – conclude il comunicato – è la conferma del successo conseguito dal lavoro di diffusione di proposte fondate sull'idea di socialismo, attraverso il tour di presentazione di "Rivoluzione socialista", libro-intervista giunto alla sua prima ristampa».

Gianni Di Capua