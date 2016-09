Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



I procedimenti giudiziari presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sono quasi raddoppiati nell'ultimo anno per quanto concerne il traffico di droga. Nel 2015, infatti, sono stati ben 215 contro i 121 del 2014, quando il numero complessivo degli indagati è stato di 1123. Stabile, invece, il numero relativo alle inchieste per associazione a delinquere di stampo mafioso, che nel 2015 sono state 22 contro le 23 del 2014, quando il numero complessivo degli indagati è stato di 164. In calo, invece, il numero dei procedimenti per il traffico di rifiuti: 16 contro i 20 del 2014 (220 indagati). «Si tratta di un business che ha due aspetti principali che le inchieste giudiziarie mettono in luce in maniera chiara: da un lato i danni relativi alla salute dei cittadini e dell'ambiente, dall'altro l'alterazione del libero mercato per le imprese che si occupano di smaltimento legale dei rifiuti, anche speciali».

A. S.