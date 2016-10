Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



La resa dei conti è finalmente arrivata. Federico Pizzarotti ha deciso di dire basta e di andarsene dal MoVimento 5 Stelle. La rottura è insanabile e lunedì il sindaco di Parma ha deciso di dare l'annuncio definitivo. Difficile pensare ad una decisione diversa dall'addio.

Per capirlo basta leggere le parole che l'ex nastro nascente del M5S (il primo tra i grillini a conquistare una poltrona di governo) posta sulla sua pagina Facebook: "I vertici del MoVimento hanno mancato di rispetto i parmigiani. A nessuno è permesso prendere in giro i miei concittadini. I vertici del MoVimento hanno dimostrato di non sapersi approcciare alla responsabilità. Ho parlato con la mia maggioranza e con gli attivisti di Parma. Siamo tutti compatti, e lunedì alle 10.30 pubblicamente scioglieremo le riserve sui nostri passi futuri. Dall'uno vale uno, siamo arrivati al passaggio dinastico tra padre e figlio; dalla democrazia orizzontale, al capo politico; da regole condivise da tutti, a un pacchetto di regole calate dall'alto, ad personam contro i non allineati e senza rispettare nessuna procedura di discussione e approvazione aspetto invano da 140 giorni una risposta a cinque paginette di controdeduzioni, relative a una sospensione che non esiste in nessun regolamento, nonostante la mia indagine sia stata già ampiamente archiviata dalla magistratura".

Insomma, il rapporto con Beppe Grillo è definitivamente archiviato. Non resta che aspettare per capire quale sarà il futuro di Pizzarotti. Anche se una cosa è certa: non risparmierà colpi ai suoi ex compagni di partito. Pardon, di MoVimento.

Redazione online